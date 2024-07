Xbox i gigantyczne problemy w Europie. “PlayStation ma więcej kasy, niż my!”

Pamiętacie plotki mówiące o tym, że Microsoft miałby planować wycofanie swojej konsoli z Europy? Te mocno zaniepokoiły graczy i potwierdziły jedynie obawy, że firma niezbyt dobrze radzi sobie na naszym kontynencie. Ostatecznie doniesienia Toma Hendersona zostały zdementowane przez samą firmę, jednak coś musiało być na rzeczy. Teraz dowiadujemy się, że zielona rodzina ma w Europie niezwykle ciężko. W sprawie wypowiedział się szef marketingu Xboksa działający na naszym kontynencie:

Z punktu widzenia finansowania musimy naprawdę ciężko pracować przeciwko naszej konkurencji. Niestety, oni wydają więcej od nas. Mają szczęście, że mają fundusze marketingowe, z których my po prostu nie możemy korzystać. Ale to jest całkowicie w porządku. Przyjmujemy to, co nazwałbym bardziej odpowiedzialnym finansowo podejściem do inwestycji w media. Nie mamy szczęścia, że ​​mamy ogromne budżety medialne, więc musimy być naprawdę bardzo waleczni i bardzo wytrwali, aby walczyć o fundusze, które prawdopodobnie trafiłyby gdzie indziej.

Michael Flatt