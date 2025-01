Szef Xboksa chciałby, aby fani przyzwyczaili się do konwersji gier na PlayStation

Microsoft i Sony to dawni najwięksi rywale na poletku gier wideo, którzy przy każdej generacji toczyli ze sobą wojny. Zresztą, ich fani również. Jedni grzmieli, że to “Xbox jest królem”, a dla innych “wygrywa tylko PlayStation”. Co by nie było, te czasy najwyraźniej zmierzają ku końcowi.

Xbox i PlayStation za pan brat?

Phil Spencer z Microsoft Gaming ostatnio kolejny już raz przyznał, że firma otwiera się na multiplatformowość. Ich tytuły już teraz są regularnie wydawane na PlayStation, a w planach jest nawet ekspansja na sprzęt od Nintendo. Xboksa zdecydowanie bardziej obchodzą usługi w chmurze oraz subskrypcje jak chociaż Xbox Game Pass, co w sumie nie dziwi, bo to akurat segment, w którym są silni.

Spencer w niedawnej rozmowie z dziennikarzem Destinem Legarie podkreślił, że Starfield wcale nie pozostanie konsolowo-ekskluzywny, choć nie kwapił się do wyjaśnienia przyszłości gry. Można jednak śmiało zakładać, że chodzi o port na PS5. Co więcej, wskazuje on tutaj na przyczyny biznesowe, bo “sukces” jest kluczowy. Ponadto firma “ewoluuje”, niezależnie od tego, czy to się podoba fanom, czy też nie.

W osobnym wywiadzie Spencer podkreślił, że nie chce, aby gracze uważali, iż Xbox jako marka konsolowa przestaje istnieć. Nadal ma skupiać się na nowych grach i sprzęcie – stąd handheld w planach – lecz nie zamierza również “zakrywać za zasłoną” swojej zawartości dla pozostałych graczy.

Płynie z tego jeden wniosek – fani Xboksa, którzy od lat toczyli boje z PlayStation, powinni podać im rękę na zgodę, bo w przeciwnym razie czeka ich trudny czas.

Źródło: PlayStation Lifestyle