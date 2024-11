Temat konsoli Xbox One X pojawia się już niezwykle rzadko. Nic dziwnego, w końcu na półkach sklepowych od kilku lat gości sprzęt nowej generacji. Okazuje się jednak, że poczciwa maszynka Microsoftu ma mieć wciąż sporo do zaoferowania. Tak przynajmniej twierdzi jeden z twórców gry No Man’s Sky. Co to oznacza dla graczy?

Xbox One X wciąż się do czegoś nadaje

Jak tam wasze konsole nowej generacji, PS5 i Xbox Series X|S? Bo widzicie, tak się składa, że poprzednie wcielenie sprzętu Microsoftu nadal daje radę. Tak przynajmniej twierdzi jeden z twórców gry No Man’s Sky, który podzielił się ostatnio dość zaskakującą wypowiedzią. Otóż w 2024 roku, na kilka lat od premiery Xboksa One X, ten nadal ma mieć jakiś potencjał:

Xbox One X to nadal bardzo wydajna konsola – mnóstwo pamięci i mnóstwo mocy. Niedawno włączyliśmy SSR na wodzie, bo jeśli możemy, to to robimy! I oczywiście sprzęt miał to od pierwszego dnia. Właściwie teraz włączamy prawie wszystkie funkcje Series S/X, poza kilkoma, z którymi stary procesor Jaguar ma problemy – zdecydowanie jest jeszcze trochę życia w (starym) One

Martin Griffiths, twórca No Man’s Sky

Nie ulega wątpliwości, że No Man’s Sky nie jest bardzo wymagające, jak wiele ekskluzywnych tytułów na nowe konsole. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę jej wymagania, imponuje fakt, że działa płynnie na siedmioletniej konsoli z włączonymi niemal wszystkimi funkcjami nowej generacji. To osiągnięcie jest tym bardziej godne uwagi, jeśli weźmiemy pod uwagę obecne standardy branży.

Współczesne produkcje często wymagają najnowszego sprzętu, jednakże takie tytuły jak Star Wars Jedi: Survivor czy nawet Call of Duty: Black Ops 6 wciąż zapewniają znakomite wrażenia na Xbox One X w 2024 roku. To dowód na to, że w niektórych przypadkach nie ma pilnej potrzeby przesiadki na nowszą konsolę, zwłaszcza jeśli korzysta się z usługi Xbox Cloud Gaming. Podsumowując, Microsoft stworzył naprawdę solidną platformę do grania.

Źródło: purexbox.com