Xbox chce wrócić do kultowych klasyków Activision Blizzard

Phil Spencer, szef Xbox, oświadczył, że „na całego” jest za powrotem do starszych marek w dyspozycji Activision Blizzard. To dobra wiadomość dla tych graczy, którzy chcą powrotu tak niegdyś popularnych pozycji jak seria Tony Hawk’s Pro Skater, Prototype, Spyro czy nawet Guitar Hero.

Wszystkie te IP są dziś mniej lub bardziej martwe. Gracze od dawna zastanawiali się, czy Microsoft zainteresowany jest czymś więcej niż tylko grami mobilnymi od Kinga i serią Call of Duty. Wiadomo już, że pozycje Activision trafią także na Xbox Game Pass, ale co ze starszymi IP? Niektóre z nich od lat leżą w limbo, a sam nie ukrywam, że taki Prototype 3 jest moim skrytym marzeniem.

Xbox może przywrócić kultowe marki Activision Blizzard

W oficjalnym podcaście Xbox Phil Spencer przyznał, że bardzo chętnie wróci do starszych tytułów. Na razie nie ma jednak konkretnych planów związanych z dalszymi krokami firmy, choć, o ile tylko zespoły Activision chciałyby, on zezwoliłby im na „pełne skupienie na” takich grach. Spencer zaznaczył również, że wszystko zależy od samych deweloperów. Nie będzie im nic kazał, jeżeli nie będą mieli ochoty wracać do swoich dawnych IP.

Nie sądzę, by zespół pracujący nad czymś, co nie jest jego pasją, osiągał najlepsze rezultaty. Chcę mieć pewność, że kiedy wracamy do jakiegoś miejsca, robimy to z pełnym zaangażowaniem. Zmotywowany zespół, który chce nad czymś pracować i coś zmienić, a nie tylko stworzyć coś dla zysku finansowego lub stworzyć coś dla ogłoszenia PR i nie dostarczyć. – wyjaśnił Spencer

Brzmi to świetnie, bo chyba nikt nie miałby nic przeciwko następnemu Spyro, kolejnym Tony Hawk’s Pro Skater czy wymienionego przeze mnie Prototype. To naprawdę świetne gry, a niektóre z tych IP są nawet dziś kultowe. „Myślę, że jest to po prostu niesamowita skarbnica rzeczy, które możemy ponownie dotknąć” – skwitował Spencer, rozbudzając nadzieje.