Microsoft zazdrości Sony? Firma też chce rewolucji w kontrolerach do gier

Jak na razie wyścig konsol w obecnej generacji zdecydowanie wygrywa Sony, którego PS5 cały czas jest bestsellerem. Microsoft zresztą przestaje powoli skupiać się na walce z japońską konkurencją, skupiając się bardziej na rozwoju usług, a nie samego hardware’u. Nie oznacza to oczywiście, że nowych konsol i urządzeń nie będzie.

Bo te, na szczęście, mają być. Jeden z najnowszych patentów giganta z Redmond rzuca ciekawe światło na to, co może zaoferować kolejna generacja konsol producenta. Firma najwyraźniej nie chce zostać w tyle i zamierza także zrewolucjonizować swoje kontrolery do Xbox i PC w podobny sposób, w jaki uczyniło to Sony. Japończycy przecież oferują jeden z flagowych przykładów technologicznego postępu we współczesnym gamingu, czyli pady wyposażone m.in. w adaptacyjne triggery i nowoczesne, haptyczne informacje zwrotne.

Xbox też chce haptykę

Wedle patentu, Xbox chce wrzucić do swoich kontrolerów nowoczesne silniki haptyczne. Te silniki mogą poruszać się wewnątrz kontrolerów, zamiast pozostawać w jednym miejscu, aby wytwarzać bardziej organiczne wibracje. Gracze mieliby również wpływ na ich ruch w czasie rzeczywistym. W ten sposób kontroler może wytwarzać dwa różne rodzaje wibracji, aby dodać więcej głębi do haptycznych informacji zwrotnych dla gracza. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie Microsoftu miałoby być bardziej opłacalne i lżejsze.

Ujawniono urządzenie skonfigurowane do generowania haptycznego sprzężenia zwrotnego. Urządzenie zawiera obudowę, złącze i silnik haptyczny. Złącze zawiera końcówkę mocującą połączoną z obudową i końcówkę dystalną oddaloną od końcówki mocującej. Silnik haptyczny jest połączony z dystalnym końcem złącza. Aktywacja silnika haptycznego powoduje, że silnik haptyczny porusza się względem obudowy, generując haptyczne sprzężenie zwrotne. – czytamy w patencie

Bez wątpienia, byłoby to sensowne wejście w jeszcze kolejną generację konsol do grania. Kontrolery Xbox zawsze uważane były za fantastyczne urządzenia, w obecnej generacji to jednak Sony zdecydowało się na więcej rewolucji, czym przyciągnęło do siebie graczy.

Źródło: tech4gamers