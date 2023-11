Xbox Game Pass za darmo? Mamy na to sposób. Chyba wam się nie spodoba…

Czy wiecie, że macie punkty w programie Microsoft Rewards? No to już wiecie — a przynajmniej chyba je macie, o ile korzystacie z usług firmy. Program działa już jakiś czas i pozwala zdobywać ciekawe rzeczy, jak np. subskrypcje Xbox Game Pass za darmo czy przepustki sezonowe do Diablo IV. Wystarczy tylko wykonywać określone zadania, a moc darmowych podarków spadnie na was niczym manna z nieba.

Xbox Game Pass za darmo i nie tylko

Program Microsoft Rewards nie cieszy się chyba wystarczająco dużą popularnością. To dziwne, bo w ten sposób możemy zdobywać darmowe rzeczy spośród całkiem ciekawej oferty firmy. Przyszliśmy tu jednak w konkretnym celu jak zdobyć Xbox Game Pass za darmo? Okazuje się, że jest to możliwe — bez VPN, dziwnych sztuczek i wybierania się do Turcji czy Argentyny.

W rzeczonym programie znajdziemy pecetową subskrypcję usługi na miesiąc za 9250 punktów. Do tego jest też m.in. przepustka bitewna premium do Diablo IV za 9000 punktów, 200 monet Overwatch (1800 punktów) czy choćby dwa pominięcia poziomu przepustki w Diablo IV za 1700 punktów. Jak zdobyć środki na nagrody?

Uzyskamy je, wykonując zadania. Warto zalogować się do konta Xbox (nawet w aplikacji na PC) i przejść do zakładki Microsoft Rewards. Tam znajdziemy informajce o tym, co musimy wykonać. Czynności są różnorodne, może to być zrobienie czegoś w danej grze, odblokowanie jakichś dodatków czy… przeglądanie internetu. Tak, surfując po sieci w wyszukiwarce Bing, możemy śmiało nabić punkty. Niestety bardzo często chodzi o wyszukiwanie haseł, które niekoniecznie nas interesują. Znajdziemy zatem masę nieprzydatnych informacji, ale przynajmniej zdobędziemy punkty i abonament. Coś za coś.