Nowa funkcja Xbox Game Pass w przyszłym miesiącu

O możliwości streamingu wszystkich gier z biblioteki mówiono już lata temu. Xbox Game Pass miał pozwolić na ogrywanie w ten sposób tytułów spoza biblioteki abonamentu — na przykład takich, które kupiliśmy w sklepie. Czy chcielibyście streamować Elden Ring albo Tekkena 8? Okazuje się, że zapowiadana funkcja już wkrótce będzie dostępna. Na szczęście nie musimy długo czekać, bo pojawić się ma jeszcze w listopadzie.

Tak przynajmniej opisano nowość w raporcie The Verge. W listopadzie członkowie programu Xbox Insider będą mogli testować nową funkcję streamowania gier. Do tej pory Xbox Cloud pozwalał na streamowanie tych produkcji, które znajdują się w bibliotece abonamentu. Nowość ma umożliwić dostęp do innych produkcji. Zupełnie tak, jak inne platformy streamingowe, np. GeForce NOW.

Na razie nie wiadomo, jakie gry będą dostępne.

Nowa funkcja ma być sposobem na przyciągnięcie nowych osób do abonamentu Microsoftu. Chmura Xboksa jest dostępna nie tylko na konsolach, ale również na aplikacjach na Smart TV, na telefonach i nie tylko.

Źródło: kotaku.com