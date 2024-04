Wszystkie gry w Xbox Game Pass na kwiecień. Jest sporo perełek!

Wreszcie poznaliśmy pełną listę gier, która dołączy w kwietniu do abonamentu Xbox Game Pass. Jeżeli ciekawią was nowe i nadchodzące tytuły, to poniżej znajdziecie wszystkie gry, w które zagracie jako posiadacze usługi. Trzeba przyznać, że jest wśród nich kilka naprawdę interesujących tytułów!

Pełna lista gier na kwiecień 2024 w Xbox Game Pass

Jesteśmy w połowie kwietnia, a to oznacza, że przed nami jeszcze sporo nowości w usłudze Microsoftu. Do tej pory mieliśmy okazję poznać jedynie niektóre gry mające dołączyć do usługi, jak choćby Ark: Survival Ascended czy F1 23. Tym razem jednak nie ma mowy o częściowych przeciekach czy informacjach. Oto pełna lista gier abonamentu na ten miesiąc:

Ark: Survival Ascended — dostępna od 1 kwietnia

— dostępna od 1 kwietnia F1 23 — dostępna od 2 kwietnia

— dostępna od 2 kwietnia Superhot: Mind Control Delete — dostępna od 2 kwietnia

— dostępna od 2 kwietnia LEGO 2K Drive — dostępna od 3 kwietnia

— dostępna od 3 kwietnia Lil Gator Game — dostępna od 4 kwietnia

— dostępna od 4 kwietnia EA Sports PGA Tour — dostępna od 4 kwietnia

— dostępna od 4 kwietnia Kona — dostępna od 9 kwietnia

— dostępna od 9 kwietnia Botany Manor — dostępna od 9 kwietnia

— dostępna od 9 kwietnia Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition — dostępna od 11 kwietnia

— dostępna od 11 kwietnia Harold Halibut — dostępna od 16 kwietnia

— dostępna od 16 kwietnia Grounded: Fully Yoked Edition — dostępna od 16 kwietnia

— dostępna od 16 kwietnia Orcs Must Die! 3 — dostępna od 17 kwietnia

— dostępna od 17 kwietnia EA Sports NHL 24 — dostępna od 18 kwietnia

— dostępna od 18 kwietnia Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes — dostępna od 23 kwietnia

— dostępna od 23 kwietnia Another Crab’s Treasure — dostępna od 25 kwietnia

— dostępna od 25 kwietnia Manor Lords — dostępna od 26 kwietnia

— dostępna od 26 kwietnia Have A Nice Death — dostępna od 30 kwietnia

I jak oceniacie listę? Przyznam, że niektóre z gier z pewnością znajdą się w mojej grupie do ogrania w najbliższym czasie. Choć nie ma tu mowy o hicie gatunku AAA, to na pewno sprawdzę Orcs Must Die! 3, jako że poprzednie dwie części niesamowicie przypadły mi do gustu. Jest coś jeszcze – zobaczcie sami:

Manor Lords, czyli gra o zarządzaniu średniowieczną osadą. To może być hit!

Źródło: PureXbox