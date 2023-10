Nowa gra w Xbox Game Pass. Czas na starcie z kosmitami!

Jesień jest bardzo łaskawa dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass. Poza kilkoma hitami i gigantycznymi premierami, do usługi trafiły mniejsze, równie interesujące gry. Przykładem jest From Space, czyli ciekawa gra akcji. Strzelanka rozgrywa się w wyjątkowych okolicznościach, umożliwia zabawę dla jednego gracza, jak również w trybie kooperacji.

Xbox Game Pass z nową grą

Kosmici podbili Ziemię, a naszym zadaniem jest jej wyzwolenie — samodzielnie, lub w trybie kooperacji dla 4 graczy. To właśnie From Space, czyli kosmiczna strzelanka, która została dodana do abonamentu Xbox Game Pass. Przerysowany setting i bardzo zróżnicowana, ciekawa rozgrywka to świetny przepis na zabawę w gronie znajomych. Gotowi do sprawdzenia? Jeżeli posiadacie aktywny dostęp do usługi, to grę znajdziecie poniżej:

From Space – gra za darmo w Xbox Game Pass

Rozgrywka w grze From Space została podzielona na dwa tryby. Pierwszy to tryb fabularny, czyli sztandarowa wersja gry, w której próbujemy wyzwolić Ziemię po inwazji kosmitów. Chaotyczna walka prowadzona jest na przestrzeni wielu misji, a urozmaicają ją zróżnicowane i przerysowane bronie. W trybie tym możemy bez problemów bawić się samodzielnie, choć z drużyną jest raźniej.

Nie zabrakło również trybu Hordy, czyli rozgrywki polegającej na wykonywaniu misji pod rosnącym naporem wrogów. Horda nabiera sił, staje się coraz potężniejsza, a my i nasza drużyna musimy stawiać jej czoła. To ciekawa alternatywa dla klasycznego trybu z rozgrywką fabularną. Obecnie gra może „pochwalić” się mieszanymi recenzjami, chociaż i tak warto przetestować ją w ramach abonamentu.

To już kolejna interesująca gra dodana do abonamentu Microsoftu w ostatnich tygodniach. Kilka dni temu mogliśmy zainstalować grę Forza Motorsport, a wcześniej np. bardzo interesujące Lies of P. Nie można też pominąć wrześniowej premiery megahitu Bethesdy, czyli gry Starfield. Jest w co grać, a sam Game Pass niesamowicie się opłaca!