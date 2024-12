Xbox Game Pass na styczeń. 5 gier to pewniaki i będziecie zadowoleni

Przed nami styczeń, a to oznacza, że do abonamentu Xbox Game Pass trafią nowe gry. Jakie pozycje są już pewniakami na przyszły miesiąc? Na ten moment wiemy o przynajmniej 5 nowych grach. Wśród nich znajdziecie kilka perełek, dlatego na bank będziecie zadowoleni! Pora sprawdzić, co przygotował Xbox.

Promocja na tani Xbox Game Pass

Gdzie kupić tani Xbox Game Pass? Obecnie w sklepie Instant Gaming trwa promocja, dzięki której kupicie dostęp do usługi nawet do 40% taniej. Co najważniejsze, aktywujecie go bez żadnych sztuczek i kombinowania, bez używania VPN i tym podobnych. Po prostu kupujecie kod i bezpiecznie aktywujecie go na swoim koncie. Brzmi uczciwie? W rzeczy samej takie jest.

Poniżej znajdziecie najciekawsze oferty na abonament w promocji:

Nowe gry w abonamencie Game Pass na styczeń

W kolejnym miesiącu do abonamentu Microsoftu trafi przynajmniej kilka ciekawych gier. Choć o niektórych dowiemy się dopiero w styczniu, to na ten moment znamy już 5 pewnych produkcji.

Jakie gry w Xbox Game Pass na styczeń są już potwierdzone? Poniżej pełna lista, która oczywiście może ulec rozszerzeniu:

Carrion – 2 stycznia

Road 96 – 7 stycznia

Eternal Strands – 28 stycznia

Sniper Elite: Resistance – 30 stycznia

Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 31 stycznia

Które z gier są najbardziej godne uwagi? Jak to zwykle bywa, sprawdzić warto wszystko – tym bardziej, że mając dostęp do abonamentu możemy bez trudu pobrać każdą z nich. Od siebie mogę jednak zdecydowanie polecić Road 96. To chwytająca za serce opowieść o młodych osobach pragnących uciec z zamordystycznego kraju, w którym władza kontroluje każdy aspekt życia, a perspektyw brak. Ciekawym zabiegiem jest to, że drogę ucieczki pokonamy kilkukrotnie — z perspektywy różnych, niezwiązanych ze sobą osób. Po drodze poznamy różne strzępki historii, która dopiero na koniec złoży się w zaskakującą całość.

