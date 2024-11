Microsoft przedstawił listę nowości w Xbox Game Pass na listopad 2024 roku. Największym dodatkiem do usługi będzie nowy symulator latania.

Firma cały czas się rozwija, ale tym razem pod kątem jeszcze większej ekspansji na pole usług subskrypcyjnych. Nic dziwnego, że nawet pracownicy giganta z Redmond uznają to za zwrot w kierunku “biznesu subskrypcyjnego”. Po dodaniu Call of Duty: Black Ops 6 do XGP zapewne liczba odbiorców znacznie się powiększyła. Idzie za tym więc dalsza chęć podtrzymanie tego zainteresowania i trendu.

Nic więc dziwnego, że w listopadzie Xbox Game Pass zasypie nas grami. Łącznie nie ma ich może aż tyle, ale mówimy o kilku sporych nowościach, jak choćby kolejnych grach Activision Blizzard. Największym dodatkiem wydaje się jednak debiut Microsoft Flight Simulator 2024, czyli najnowszej odsłony uwielbianej serii Microsoftu. Ale co przygotowano dla nas jeszcze?

Xbox Game Pass na listopad 2024:

5 listopada:

StarCraft: Remastered (PC)

(PC) StarCraft II: Campaign Collection (PC)

(PC) Metal Slug Tactics (Chmura, Konsole, PC)

6 listopada:

Go Mecha Ball (Konsole)

(Konsole) Harold Halibut (Xbox Series X/S)

(Xbox Series X/S) The Rewinder (Konsole)

(Konsole) Turnip Boy Robs a Bank (Konsole)

7 listopada:

Goat Simulator Remastered (Chmura, PC, Xbox Series X/S)

19 listopada:

Microsoft Flight Simulator 2024 (Chmura, PC, Xbox Series X/S)

Niestety, praktycznie zawsze przy nowościach, trzeba również wspomnieć o usuwanych pozycjach. Tym razem trochę ich jest i mówimy o bardzo popularnych grach jak choćby odsłonach serii Like a Dragon czy Persona. Jeśli więc chcieliście je ograć, to w zasadzie nie macie tak wiele czasu, bo wszystkie poniższe produkcje znikają z usługi już 15 listopada.

Dicey Dungeons (chmura, konsole i PC)

Dungeons 4 (chmura, konsole i PC)

Goat Simulator (PC)

Like a Dragon: Ishin! (chmura, konsole i PC)

Like a Dragon: The Man Who Erased His Name (chmura, konsola i PC)

Persona 5 Tactica (chmura, konsola i PC)

Somerville (chmura, konsole i PC)

Warto przypomnieć, że w listopadzie do XGP trafi z całą pewnością STALKER 2, który zadebiutuje już 20 listopada 2024 roku. Z kolei w grudniu możemy oczekiwać kolejnego tytułu first-party, czyli Indiana Jones i Wielki Krąg.

Źródło: VGC