Xbox Game Pass z wyścigową nowością, którą rozdawano w PS Plus

Już dzisiaj posiadacze abonamentu Xbox Game Pass mogą wjechać do otwartego świata na znanej licencji i powalczyć o Podniebny Puchar. Gra rozdawana niedawno w PS Plus, trafiła do usługi Microsoftu.

LEGO 2K Drive od dzisiaj w Xbox Game Pass

Posiadacze konsol Xbox One oraz Xbox Series mogą już pobierać LEGO 2K Drive w ramach usługi XGP. To świetne wieści dla tych, którzy trochę zazdrościli tego tytułu konkurencji. Przypomnijmy, że posiadacze konsol PlayStation mogli niedawno odbierać grę w ramach oferty PS Plus.

To stosunkowo nowe wyścigi, za które odpowiada studio Visual Concepts, czyli studio znane głównie ze sportowej serii NBA 2K. Jak jednak widać, deweloper równie dobrze sprawdza się “na trasie”, ponieważ LEGO 2K Drive to bardzo udany tytuł. Możemy w nim poprowadzić naszego kierowcę “od zera do bohatera”, ścigając się w otwartym świecie pełnym wyzwań i również ciekawych minigier.

LEGO 2K Drive jest bardzo dynamiczne i pozwala podczas wyścigu korzystać z różnych power-upów. Dodatkowo nasze pojazdy mogą zmieniać formę z samochodów w motorówki i vice versa, co oznacza częste przenoszenie się podczas zmagań z ziemi na wodę. Ponadto mamy do dyspozycji garaż, w którym modyfikujemy nasze autka, a nawet tworzymy nowe. W końcu to świat LEGO.

Nowości w Game Passie na kwiecień 2024

Dzisiejsze wyścigi w świecie LEGO to jedna z wielu nowości, które pobierzemy w kwietniu z Xbox Game Pass. Oto pełna lista dostępnych już oraz nadchodzących gier (na pierwszą połowę miesiąca):

SUPERHOT: Mind Control Delete (PC, konsole, i chmura) – już dostępne

(PC, konsole, i chmura) – już dostępne LEGO 2K Drive (konsole i chmura) – już dostępne

(konsole i chmura) – już dostępne Lil Gator Game (konsole, chmura i PC) – 4 kwietnia

(konsole, chmura i PC) – 4 kwietnia EA Sports PGA Tour (XSX/S, chmura i PC) – 4 kwietnia

(XSX/S, chmura i PC) – 4 kwietnia Kona (konsole i chmura) – 9 kwietnia

(konsole i chmura) – 9 kwietnia Botany Manor (XSX/S, chmura i PC) – 9 kwietnia

(XSX/S, chmura i PC) – 9 kwietnia Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (konsole, chmura i PC) – 16 kwietnia

(konsole, chmura i PC) – 16 kwietnia Harold Halibut (PC, XSX/S, chmura) – 16 kwietnia

Największą nowością w pierwszej połowie kwietnia zdecydowanie będzie Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Ciekawe, jakie gry dostaniemy w drugiej połowie miesiąca. Jeśli pojawią się szczegóły, na pewno je opublikujemy.

Gry, które zostaną usunięte z Game Passa w kwietniu

Jak zawsze, oprócz dodawanych co miesiąc gier, niektóre z wcześniejszych tytułów zostaną usunięte z usługi. Kwiecień przyniesie ze sobą następujące straty:

Amnesia Collection

Amnesia: Rebirth

Back 4 Blood

Phantom Abyss

Research and Destroy

Soma

Powyższe gry zostaną zablokowane w Game Passie 16 kwietnia, więc mamy jeszcze dwa tygodnie, by się nimi nacieszyć.

