Xbox Game Pass z idealną grą na Halloween! Pobierz już teraz

Do abonamentu Xbox Game Pass trafiła produkcja wprost wymarzona na Halloween i długie, ciemne, jesienne wieczory. To druga odsłona kultowej gry o zombie, która z pewnością wprowadzi was w mroczny nastrój. Czy jesteście gotowi na apokalipsę z nieumarłymi w roli głównej?

Dead Island 2 na PC w Xbox Game Pass

Co powiecie na nieco słońca na sam koniec października? Te na pewno znajdziecie w wirtualnym Los Angeles, które niestety, padło ofiarą plagi zombie. Właśnie w tym miejscu osadzona jest akcja gry Dead Island 2, która właśnie trafiła do pecetowej biblioteki tytułów abonamentu Xbox Game Pass. To świetna okazja do sprawdzenia tytułu tym bardziej, że to genialna gra na Halloween.

Grę znajdziecie poniżej. Wystarczy posiadać abonament Xbox Game Pass Ultimate lub jego wersję na PC:

Co istotne, tytuł w ramach abonamentu dostępny jest jedynie na PC. Jego konsolowa wersja była wcześniej możliwa do pobrania, jednak została usunięta z usługi. Obecnie możemy zatem ograć tytuł jedynie na poczciwych blaszakach.

Samo Dead Island 2 jest zdecydowanie warte waszej uwagi. Gra zdobyła dobre recenzje i uznanie graczy, choćby za sprawą ładnej oprawy i zdecydowanie ciekawej rozgrywki. Mamy oczywiście do wyboru kilka postaci, z których każda ma wyróżniające ją cechy. Nie brak satysfakcji płynącej z miażdżenia kolejnych przeciwników i… po prostu jest świetnie.

Źródło: Xbox