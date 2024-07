Dwie gry potwierdzone w Xbox Game Pass na sierpnień 2024! Wśród nich genialna gra z Polski

Ja wiem, że mamy jeszcze lipiec — ba, dopiero połowę. Ale tak się składa, że my poznaliśmy już pierwsze dwie dopiero co zapowiedziane gry na sierpień w usłudze Xbox Game Pass. W co zagrają posiadacze abonamentu w kolejnym miesiącu? Tak się składa, że nadchodzące produkcje należą do grona ciekawych i wartych zainstalowania. Sprawdźmy, co nas czeka.

Dwie nowe gry na sierpień w Xbox Game Pass

Połowa lipca to idealny moment, aby sprawdzić pierwsze zapowiedzi nowości w Xbox Game Pass – tym razem na sierpień. Już w przyszłym miesiącu do usługi trafią dwie nowe produkcje:

Creatures of Ava

Sopa Tale of the Stolen Potato

Pierwszya spośród wymienionych, czyli Creatures of Ava, to jednoosobowa gra akcji stworzona przez 11bit Studios. Motywem przewodnim produkcji jest oczyszczanie roślin z niebezpiecznej choroby, powodującej agresywne zachowanie u danych organizmów. Druga gra to Sopa Tale of the Stolen Potato. Gra pozwoli nam wejść do magicznego i kolorowego świata niczym z dziecięcego snu. To przeżycie mocno filmowe, nastawione na ciekawą narrację i masę interesujących przygód.

Teraz pora rzucić okiem na trailery. Na pierwszy ogień idzie Creatures of Ava:

A poniżej trailer drugiej gry, czyli Sopa Tale of the Stolen Potato:

Jak oceniacie zapowiedziane gry? To dopiero początek, bo do biblioteki XGP z pewnością dołączy jeszcze sporo innych produkcji. Pozostaje czekać, ogrywać to, co dostępne, i… dobrze się bawić!

Źródło: purexbox.com