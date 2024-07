Kolejne gry Activision w Xbox Game Pass. Wyciekły szczegóły świetnej oferty

Gdy Microsoft po bardzo, ale to bardzo długiej batalii w końcu wykupił Activision Blizzard, zobowiązał się do dodania ich gier do abonamentu Xbox Game Pass. Pierwszym tego efektem było m.in. Diablo IV, a kolejnym będą gry z cyklu Call of Duty, w tym najnowsze Black Ops 6. I nie tylko.

Xbox Game Pass przywita Crasha!

Nie wiem, czy graliście przed laty w Crasha, ale bądźmy szczerze – kto nie grał? N. Sane Trilogy to pakiet trzech odświeżonych hitów od Naughty Dog, czyli de facto obecnie studia Sony, których marka należy do Microsoftu… W każdym razie przygody szalonego jamraja okazały się godnym wskrzeszeniem legendy, a teraz przekonać mają się o tym gracze posiadający abonament Xbox Game Pass.

Leaker eXtas1s na forach Exputer informuje, że doszły do niego słuchy o nowej premierze w XGP. Więcej gier Activision ma znaleźć się w abonamencie, a jedną z nich będzie z pewnością Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Zgodnie z naszymi źródłami i pewnymi dowodami graficznymi, udało mi się znaleźć możliwość debiutu w Game Pass czegoś, co wydaje się być pierwszą (lub jedną z pierwszych) gier Activision, które pojawią się w XGP. Chodzi o Crash N. Sane Trilogy, która trafi do Game Pass w sierpniu (nie wiem, czy będzie można w nią grać za pośrednictwem xCloud). – czytamy we wpisie

Już wcześniejsze plotki obejmowały ten odświeżony hicior, ale sporo mówiło się również o Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 oraz odświeżonych przygodach smoczka Spyro. W teorii to plotki, a w praktyce istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż w końcu znajdą nowy dom w abonamencie Microsoftu. Trzeba tylko oczekiwać kolejnych, miejmy nadzieję, że tym razem oficjalnych, wieści.

W tym miejscu znajdziecie szczegóły oficjalnej oferty XGP na lipiec 2024 roku.

Źródło: Reddit