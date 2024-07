To już pewne – ciekawe RPG trafi do Xbox Game Pass

Xbox Game Pass z nową grą RPG w bibliotece

Tak to już jest z abonamentem Xbox Game Pass, że o niektórych grach wiemy z oficjalnych źródeł i z dużym wyprzedzeniem, a inne wpadają nieco z zaskoczenia. To z pewnością dodaje smaczku do posiadania tej usługi. Nigdy nie wiemy, co nas może spotkać. Tym jednak razem garścią informacji podzielił się pewien leaker, który zdaje się, ma pewne informacje na temat nadchodzących nowości w abonamencie Microsoftu. O jakich grach konkretnie mowa?

Jedną z nich ma być ciekawe RPG akcji o tytule Atlas Fallen. Odpowiada za nie studio Deck13 Interactive. Gra została wydana w sierpniu 2023 roku na PC i konsole PS5 oraz Xbox Series X|S. Tytuł nie zebrał może zatrważających ocen, ale średnia oscylująca wokół szóstek i siódemek sprawia, że może to być odpowiednia pozycja dla fanów gatunku. Sam przyznam, że chętnie tę grę przetestuję. Na pewno wygląda nieźle, a i pomysł na rozgrywkę ma ciekawy. Po wcieleniu się w dwójkę bohaterów będziemy przemierzać pustynię pełną niebezpiecznych potworów.

To nie jedyne gry, jakie mają pojawić się w usłudze. Jak podaje leaker, nadchodzące tytuły to:

Atlas Fallen

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Spyro Reignited Trilogy

Choć nie są to tytuły “na premierę”, to i tak mowa o grach godnych sprawdzenia. Jak oceniacie ten przeciek i czy będziecie zainteresowani ograniem przedstawionych produkcji?

