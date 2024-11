Masz Xbox Game Pass? Oto 5 gier za darmo, w które zagrasz przez weekend

Przed nami weekend, a to oznacza nową ofertę w ramach Xbox Free Play Days. Jeżeli posiadacie abonament Xbox Game Pass na dowolnym poziomie, to będziecie mogli skorzystać z oferty i ograć kilka interesujących produkcji. Nie ma czasu do stracenia, pora sprawdzić, co będzie grane w najbliższych dniach.

Darmowe gry dla posiadaczy Xbox Game Pass – i nie tylko

Darmowe gry na weekend — brzmi świetnie? Xbox przygotował garść tytułów dla posiadaczy swojego abonamentu — i nie tylko. Łącznie udostępniono aż 5 ciekawych produkcji, w które możecie zagrać już teraz. Wszystkie wymienione gry są już dostępne i możecie je ogrywać do najbliższej niedzieli.

Oto lista produkcji dostępnych w ramach Xbox Free Play Days dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass (wszystkie poziomy):

EA Sports College Football 25

Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Serial Cleaners

Co więcej, dostępne są też gry dla wszystkich posiadaczy konsol Xbox:

Dustborn – 2-godzinny trial

– 2-godzinny trial Like a Dragon: Infinite Wealth – 10-godzinny trial

Wszystkie gry możecie sprawdzić na oficjalnej stronie Xboksa.

Xbox Free Play Days to świetna inicjatywa Microsoftu, która pozwala graczom Xbox na bezpłatne granie w pełne wersje wybranych gier przez ograniczony czas. Jest to doskonała okazja, aby wypróbować nowe tytuły, które Cię interesują, bez konieczności ich kupowania. Co więcej, gry dostępne na weekend można również kupić w promocji. To tak w razie, gdyby przypadły wam do gustu.

