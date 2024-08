Posiadacze i miłośnicy abonamentu Xbox Game Pass nie mają powodów do narzekań. Microsoft stara się regularnie dorzucać nowe gry do biblioteki, a niektóre z nich to premierowe perełki. Tak jest i tym razem. Właśnie zapowiedziano aż 3 produkcje, które pojawią się w ofercie abonamentu już w dniu premiery. Wśród gier znajduje się kontynuacja genialnej serii strzelanek snajperskich, którą na pewno dobrze kojarzycie.

3 gry na premierę w Xbox Game Pass – same nowości

Nowe gry w abonamencie Xbox Game Pass to świetna rzecz, ale jeszcze lepsze są premiery, czyli produkcje, które w dniu wydania trafiają do biblioteki abonamentu. A tak się składa, że Microsoft zadbał o kilka nowych gier, które już wkrótce dołączą do flagowej usługi na PC i konsolach Xbox.

Jakie gry dołączą do abonamentu już w momencie wydania? Oto nadchodzące tytuły:

Train Sim World 5 – od 17 września 2024 roku

– od 17 września 2024 roku Goat Simulator Remastered – 2024 rok

– 2024 rok Sniper Elite Resistance – 2025 rok

Która produkcja zwróciła waszą uwagę?

Istotna jest na pewno dopiero co zapowiedziana gra Sniper Elite Resistance. Powyżej możecie zobaczyć jej trailer, który mogliśmy obejrzeć dzięki trwającym targom Gamescom. Tytuł ponownie pozwoli nam wcielić się w snajpera, który ma do wykonania szalenie istotną misję na tyłach wroga podczas II Wojny Światowej. Tym razem teatrem naszych działań będzie Francja, a celem… Cóż, jak to bywa – zniszczenie tajemniczej i śmiercionośnej broni nazistów.

