Wyjątkowa gra do ogrania za darmo na Xbox. Jest też wielki niewypał z PS Plus

Startują kolejne Xbox Free Play Days, dzięki którym posiadacze konsol Xbox ograją aż cztery tytuły za darmo. Jeden z nich jest wybitny, inny udany, trzeci całkiem-całkiem, a czwarty mimo premiery w PS Plus nie przekonał niemal nikogo. Przynajmniej jest w czym wybierać.

Xbox Free Play Days na ostatni weekend października:

Deep Rock Galacitic

Fallout 76

MLB The Show 23

Meet Your Maker

Nie przestanę zachwalać Deep Rock Galactic, czyli bodaj najmilszą oraz jedną z najlepiej wspieranych przez twórców grę kooperacyjną w historii. Można grać samemu, można z losowymi ludźmi, można z przyjaciółmi. Warto jednak wybrać się na orbity różnych planet, aby jako kosmiczne krasnoludy zdobywać cenne surowce. Tytuł ten ma chyba najlepsze community ever i zdecydowanie polecam krzyknąć „Rock and Stone!”, wypić szkockiego kosmicznego lagera i ruszyć wgłąb skały.

To oczywiście nie koniec, bo w razie czego przetestujecie również Fallout 76. Gra obecnie sprawia sporo przyjemności i zdecydowanie warto ją wypróbować. Jak na sieciowego Fallouta, jest naprawdę dobrze. MLB The Show 23 przemówi z kolei do fanów amerykańskiego baseballa. Meet Your Maker stworzone przez twórców Dead by Daylight lepiej po prostu pominąć, choć szkoda, bo w całym swoim sednie to tytuł, który ma spory potencjał. Wszystkie pozycje ogracie od teraz do 29 października 2023 roku. Musicie jednak posiadać co najmniej abonament Xbox Game Pass Core.