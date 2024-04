Nowe gry w Xbox Game Pass, w tym pozytywnie oceniana premiera

Do oferty abonamentu Xbox Game Pass zawitały właśnie nowe atrakcje. To nie tylko nowość dla posiadaczy wersji Core, ale także świeża premiera!

O premierze Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes pisaliśmy już wczoraj. Okazało się bowiem, że nowa gra będąca premierą w XGP, została bardzo pozytywnie przyjęta przez krytyków.

Xbox Game Pass z nowościami

Zacznijmy od największej premiery, czyli wspomnianego Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Jest to “gra będąca w założeniu współczesną odsłoną klasycznej rozgrywki z gatunku jRPG. Przygotuj się, aby poprowadzić ponad 100 postaci przez ogarnięty wojną świat, który tylko ty możesz uratować” – jak czytamy w opisie produkcji.

Krytycy nie szczędzili pochwał i pozytywnie oceniali przede wszystkim prezentowaną historię oraz pomieszanie klasycznych elementów gatunku jRPG z nowymi pomysłami. Dostało się trochę tempu akcji, które potrafi być nierówne i mniejszym problemom. Mimo wszystko fani dobrych scenariuszy mają kolejne klejnot do ogrania.

Inne nowości to trzy zupełnie świeże atrakcje czekające na tych, którzy opłacają XGP Core. To najtańsza wersja abonamentu, która oferuje stały, bardzo ograniczony wybór dostępnych gier. Teraz jest jednak nieco większy. Do tego wzbogaca się o naprawdę warte uwagi tytuły.

Nie będę ukrywał, że nie mogę przestać polecać prześwietnego Deep Rock Galactic ze wspaniałym i przyjaznym community oraz zaskakująco angażująca rozgrywką. Szczególnie polecam ze znajomymi! Do tego mamy polskiego wyjątkowego Superhota oraz wiele dobrego dla fanów rozwalania samochodów w postaci Wreckfest.

