Xbox czeka świetlana przyszłość? Analityk zwraca uwagę na pewien szczegół

Ciekawe czasy przed marką Xbox

Słupki sprzedażowe nie pozostawiają wątpliwości. Konsole Xbox nie cieszą się dużą popularnością, mocno ustępując wynikom osiąganym przez Sony czy Nintendo. Niekoniecznie oznacza to jednak, że Microsoft znajduje się w trudnej sytuacji. W rzeczywistości gigant ma nieco inne cele niż sprzedaż konsol jako takich. Może to sugerować choćby ostatnia kampania “This is Xbox”, w której pokazano, że sprzętem do grania może być nawet nasz telefon, komputer z dostępem do sieci i nie tylko.

Co chciano w ten sposób pokazać? Na pewno możliwości związane z posiadaniem abonamentu Game Pass i dostępem do grania w chmurze. Jak podaje analityk branżowy Mat Piscatella, to siła Xboksa – podobnie, jak posiadanie wielu studiów tworzących gry multiplatformowe:

Jeśli spojrzysz na to, co dzieje się teraz w sprzedaży, na przykład na wykres sprzedaży PlayStation, zobaczysz tam dużo Microsoftu. A im bardziej mogą poszerzyć atrakcyjność swoich produktów, swojego IP na innych posiadaczy platform, to dlaczego tego nie zrobić? Patrzysz na ich wyniki w raportach zysków i myślisz sobie: OK, wygląda to całkiem nieźle, mimo że zdają sobie sprawę, że sprzedaż samych konsol jest dla nich gorsza.

To oznacza, że braki w sprzedaży konsol są nadrabiane sprzedażą gier. Również na PC i PlayStation, gdzie tytuły powiązane z Xboksem również się ukazują. Kupujesz Fallouta na PS5? Jakaś kasa trafia również do Microsoftu. To jest jakaś taktyka i może w przyszłości bardzo zaprocentować.

