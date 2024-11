Xbox ma nowy sposób na rozwiązywanie problemów. To chatbot AI

Xbox z nową funkcją. Testerzy już to mają

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi do systemów i urządzeń nie jako dodatek, a integralna część funkcjonowania danej usługi. Tym razem na tapet bierzemy Microsoft i konsole Xbox. Testerzy nowinek software’owych otrzymali już coś zupełnie nowego — chatbot, który przy pomocy sztucznej inteligencji ma pomóc graczom w rozwiązywaniu ich problemów. Jak to działa?

Support Virtual Agent, bo taką nazwę nosi chatbot AI, to nasz wirtualny asystent wsparcia, z którego będzie można korzystać np. w ramach sprzętowych aplikacji na PC, konsoli czy urządzeniach mobilnych. Celem nowinki jest udzielanie wsparcia w czasie rzeczywistym, gdy użytkownik natknie się na problemy z działaniem gier, usługi i nie tylko.

Pytania zadamy tekstowo lub głosowo. Będzie to pierwsza linia wsparcia, a w razie potrzeby będziemy mogli poprosić o kontakt na żywo z konsultantem, który postara się pomóc nam rozwiązać zaistniały problem.

Jeżeli chcecie wziąć udział w programie Insider, to jest to możliwe. Wystarczy pobrać aplikację Xbox Insider Hub na PC lub konsolę. Tam zapiszecie się do programu i zaczniecie testować nowe funkcje systemowe. To ciekawa opcja, a dzieje się sporo. Nie tak dawno informowaliśmy was m.in. o nowej wersji apki Xboksa.

Źródło: videogameschronicle.com