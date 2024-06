El Dorado dla graczy, czyli gigantyczna wyprzedaż gier ruszyła

El Dorado, no bo przecież da się tu znaleźć istne skarby. Niestety, nie zgarniemy też ton złota w pełnym tych słów znaczeniu, lecz oszczędzimy, co w zasadzie daje nieco podobny efekt.

Wyprzedaż gier w Instant-Gaming

Jeśli naprawdę lubicie oszczędzać i cieszy Was, gdy portfel nie jest zbyt lekki od ciągłego wydawania na gry (czy tak naprawdę na cokolwiek), nowa oferta wydaje się idealna. Instant-Gaming ruszyło z nową akcją promocyjną, a gracze mogą liczyć na obniżki nawet do 85%!

Oczywiście nie wszystkie tytuły da się kupić z aż taką przeceną, ale to nic nie szkodzi, bo znajdziemy tu sporo perełek w znacznie niższych cenach. Wiele gier zakupicie w formie kodów m.in. na Steam czy GOG. Ich ceny są znacznie niższe niż w oficjalnej dystrybucji. No dobra, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do wybranych najciekawszych oferty akcji.

Wybrane promocje na gry

Klasycznie zachęcam do zajrzenia na główną stronę promocji, aby sprawdzić, czy sami nie znajdziecie czegoś, co akurat wyda Wam się odpowiednio przecenione, aby było warto w to zainwestować. Jak jednak widzicie – ofert jest naprawdę dużo i można się w nich zagubić.

Mimo wszystko polecam się spieszyć. Akcja obowiązuje do 23 czerwca 2024 roku albo do wyczerpania zapasów kodów. A te niestety bardzo lubią się wyczerpać przedterminowo…

Źródło: Opracowanie własne