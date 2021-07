Polskie World War 3 powraca. Gra zmienia się nie do poznania, zobaczcie nowości

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Polski FPS World War 3 powraca po ponad pół roku ciszy. The Farm 51 wprowadzi masę zmian do swojej produkcji. Niektóre z nich zaprezentowano na nowym materiale z rozgrywki.

W 2018 roku studio The Farm 51 wydało grę, która miała konkurować z serią Battlefield. Pomysł był dobry, wykonanie niezłe, ale zdecydowanie nie był to idealny projekt. Gracze skarżyli się na błędy, niespełnione obietnice i pustki na serwerach. Pod koniec 2020 roku w sprawie gry zapadła cisza, a twórcy pozostawili graczom informację o tym, że gra w przyszłości przejdzie na model Free to Play i doczeka się zmian.

Teraz gliwicki zespół rozwija Chernobylite, ale w międzyczasie się nie ociągał. World War 3 doczeka się ogromnych i wartych uwagi przeróbek. Zaprezentowano je na nowym materiale.

Usprawniono wiele elementów gry. Poprawiono mapy, model strzelania, animacje, pojazdy, system poruszania się pieszo, opcje personalizacji i wiele, wiele więcej.

Dodatkowo znalazło się miejsce na liczne nowości. Dzięki funkcji plecaka, gracze zmienią „w locie” gadżety przytwierdzone do swoich broni. Wzbogacono też interfejs oraz muzykę. Nowych ciekawostek jest oczywiście dużo więcej. Niestety, jeszcze nie wiemy, kiedy nowości wejdą w życie.

Moim zdaniem gra prezentuje się dużo, dużo lepiej. Gracze komentujący materiał twierdzą nawet, że World War 3 wygląda teraz jak zupełnie nowy tytuł. Miejmy nadzieję, że wprowadzone zmiany odbiją się na liczbie graczy na serwerach i gra zyska sporo blasku.

Jeśli chcecie przyjrzeć się zmianom na własne oczy, poniżej znajdziecie materiał The Farm 51.