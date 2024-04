World of Warcraft Cataclysm Classic nadchodzi. Znamy datę premiery klasycznego kataklizmu

Czekacie na World of Warcraft Cataclysm Classic? To się dobrze składa, bo Blizzard przygotowuje się do premiery powracającego kataklizmu. Firma poinformowała o tym, kiedy gra będzie dostępna i z jakim wyprzedzeniem pojawi się przedpremierowa aktualizacja. Czas ponownie wejść do Azeroth ogarniętego zagładą.