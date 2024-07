PC Game Pass za darmo rodzi wiele spekulacji. Szykuje się potężny zastrzyk nowości do usługi?

Blizzard oferuje wybranym graczom darmowy dostęp do PC Game Pass. Rodzi to nowe spekulacje o zmierzających do usługi grach wielkiego studia.

Od pewnego czasu sporo mówi się o kolejnych grach Blizzarda, które mogłyby trafić do abonamentu Xbox Game Pass (lub też PC Game Pass). Oczywiście konkretów nie dostaliśmy, ale przecież Diablo IV okazało się wielkim hitem XGP! Do tego nowe Call of Duty: Black Ops 6 ma na premierę zadebiutować w usłudze, także możliwość dodania nieco starszych gier giganta brzmi całkiem sensownie.

Teraz – jak informują gracze na Reddicie – Blizzard rozsyła losowym graczom kody umożliwiające darmowy miesiąc dostępu do abonamentu PC Game Pass. Na razie oferta dotyczy najwyraźniej wyłącznie Ameryki Północnej, w szczególności Stanów Zjednoczonych. Także nie – niestety nie ma co liczyć na prezent od Blizzarda. Rodzi to jednak pewne spekulacje dotyczące kolejnych premier.

Kod trzeba bowiem wykorzystać maksymalnie do 24 lipca. Czasu jest więc całkiem mało, ale czemu akurat do konkretnie tego dnia? Jak przypomina m.in. redakcja Wccftech, od dawna mówi się o debiucie tego samego dnia Call of Duty: Modern Warfare III w usłudze. Spekulowano również o możliwości dodania gier z Crashem, Spyro czy Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Zawsze istnieją też inne gry bezpośrednio od Blizzarda z odświeżonym Diablo II czy Starcraft 2 na czele.

Nic nie jest wręcz pewne, lecz promocyjna akcja bezpośrednio od Blizzarda faktycznie wskazuje, że coś może być na rzeczy. Jak na razie i tak warto przyjrzeć się bliżej nowościom w lipcu, bo trochę ich będzie.

