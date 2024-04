Nowe gwiazdy w 4. sezonie Wiedźmina. Wcielą się w znane postacie

Serial Wiedźmin od Netfliksa powraca z 4. sezonem, w którym szykuje się gigantyczna zmiana. Do obsady, prócz samego Geralta, dołączają także inni aktorzy.

Czy tym razem fanom się spodoba? Nie da się ukryć, że dla wielu serial Netfliksa nie jest tym, na co mogli liczyć fani. Być może jednak świeża twarz w roli Geralta z Rivii dobrze wróży nowemu sezonowi?

Wiedźmin – 4. sezon z nowymi aktorami

Jakiś czas temu potwierdzono, że w 4. sezonie serialu zobaczymy sporo nowych twarzy. Wystąpi w nim Laurence Fishburne, a najpewniej Netflix szuka również aktorki do roli Nimue. Za pomocą właśnie tej postaci twórcy chcą wytłumaczyć zmianę aktora odgrywającego tytułową rolę. Wcześniej był nim Henry Cavill, a teraz wcieli się w niego Liam Hemshoworth.

Jak podaje Variety, w scenariuszu znalazło się miejsce dla kolejnych nowych postaci, które z pewnością kojarzą fani książek. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że uwielbiany krasnolud Zoltan został obsadzony. Wcieli się w niego aktor Danny Woodburn. Będzie też Leo Bonhart (w tej roli Sharlto Copley) oraz Skellen (zagra go James Purefoy. Trzeba przyznać, że tym razem wybory castingowe raczej nie powinny szczególnie wkurzyć fanów.

Na razie nie znamy daty premiery 4. sezonu serialu Wiedźmin od Netfliksa. Wygląda na to, że powinniśmy czekać co najmniej do 2025 roku, skoro na wiosnę bieżącego roku mają rozpocząć się zdjęcia. Na szczęście Hemswortha w roli Geralta możemy ujrzeć wcześniej.

Źródło: https://variety.com/2024/tv/news/witcher-season-4-cast-sharlto-copley-james-purefoy-danny-woodburn-1235954863/