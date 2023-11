O czym będzie nowa książka Wiedźmin? Sapkowski zdradza szczegóły

Andrzej Sapkowski już jakiś czas temu potwierdził kolejną część książkowego Wiedźmina. Wcześniej tłumaczył, że będzie ona kontynuacją lub prequelem, ale w zasadzie nie wiemy, jak dokładnie na osi czasu tego uniwersum zostanie ona osadzona. I to się akurat nie zmieniło, choć teraz możemy być pewni, że nowa książka powtórzy raczej ideę Sezonu Burz.

Wiedźmin: Sezon Burz został przyjęty bardzo dobrze, ale nie stał się czymś kompletnie rewolucyjnym. Stanowi raczej zręcznie poprowadzoną samodzielną fabułę osadzoną w tym uniwersum, z dobrze znanym już Geraltem z Rivii w głównej roli. Następna powieść Wiedźmina ma opierać się na podobnych zasadach. Niemiecki serwis Beyond Pixel spytał pisarza, czy nowa książka może stanowić początek kolejnych części rozwijających sagę.

Nie, to nie jest teraz mój plan. Ta nowa książka będzie samodzielna, ale… może, kto wie? […] Książka jest bezpośrednio o Geralcie, ale więcej nie powiem. […] Jest poza pentalogią. – wyjawił Andrzej Sapkowski w rozmowie z Beyond Pixels

Wychodzi więc na to, że mamy do czynienia z samodzielną opowieścią z Geraltem w roli głównej, ale nie nawiązującą bezpośrednio do pięcioksięgu. Czy to dobrze, czy źle? Lepiej samemu ocenić, ale wtedy, gdy powieść już zadebiutuje.

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, iż książka ukaże się na rynku pod koniec 2024 roku.