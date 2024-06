Wiedźmin dostał oficjalną kawę. Od ceny wysyłki zakręci Wam się w głowach

Tak, jestem kawoszem, a przy okazji osobą, która bez kawy nie wyobraża sobie życia. Jednocześnie szanuję też “herbaciarzy”, także proszę nie zalewać mnie falą wiadomości o tym, jak to herbata jest lepsza, bo… nie jest.

Wiedźmin ma kawę! Ale to dostawa…

Jakże się ucieszyłem, gdy CD Projekt RED oficjalnie potwierdziło, że amerykańsko-kolumbijska palarnia kawy Geek Grind Coffee postanowiła wydać nowe blendy dla fanów Wiedźmina! Dobra kawa nie jest zła, a firma ta specjalizuje się w wydawaniu kaw i herbat inspirowanych wieloma uniwersami fantasy i innymi markami dla “nerdów”. W końcu nie da się zrobić dobrej sesji RPG bez dobrej energii w postaci energetyzującego kubka kawy.

Cena? 79 złotych za około pół kilograma ziaren. Czy to dużo? Niespecjalnie, bo wyselekcjonowana kawa może być droga (ale wiecie, że w ostatnich latach globalne ceny kawy spadły?), a nawet moja ulubiona kosztuje ponad 100 zł za pół kilograma. Geek Grind Coffee nie ma więc jakiejś szczególnie powalającej oferty pod kątem ceny. Szczęśliwy udałem się do podsumowania zamówienia na ich stronie, spojrzałem na cenę wysyłki i… poszedłem w cholerę.

ILE?!

Za wysyłkę do Polski firma liczy sobie równe 507 złotych. I mówię tu o moim adresie, w komentarzach pod postem niektórzy piszą, że muszą zapłacić nawet 700 złotych (ale może do innego kraju). Za zestaw 3 kaw i 3 herbat w próbkach zapłacimy 124 złote, także cena dostawy wielokrotnie przebija koszt samego zamówienia. Oni to wysyłają prywatnymi odrzutowcami? Herbaty lecą z Taylor Swift w trasę i to ona dostarcza je pod drzwi? Nie wiem, ale cena powala i nie ma ku temu żadnego usprawiedliwienia. No i de facto ten proceder reklamuje samo CD Projekt RED.

Dlatego też inni kawosze uwielbiający uniwersum Wiedźmina mogą obejść się smakiem. Firma oferuje swoje produkty czasami za pośrednictwem Amazona, także może to będzie jakaś alternatywa. Kiedyś…

