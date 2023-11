Wiedźmin jako Tony Hawk? Zabawny glitch z Geraltem w roli głównej

Geralt to nie tylko mistrz wiedźmińskiego fachu, ale również całkiem zaprawiony sportowiec. Okazuje się, że potrafi zasuwać między zboczami niczym Tony Hawk na deskorolce. Zobaczcie sami przezabawne nagranie, w którym Wiedźmin padł ofiarą ciekawego glitcha.

Wiedźmin niczym Tony Hawk

Pewien forumowicz z Reddita podzielił się nagraniem, na którym zarejestrował ciekawy glitch. Na filmiku widać, jak wiedźmin Geralt zjeżdża po zboczu góry, aby wpaść w pętlę wjeżdżania i zesuwania się z kolejnych pochyleń. Cała sytuacja przywodzi na myśl rozpędzanie się na deskorolce podczas jazdy w skateparku:

Trzeba przyznać, że jak na przypadkowe odkrycie, to wygląda to całkiem nieźle. Część komentujących zwróciła uwagę, że animacje są super, ale brakuje możliwości robienia trików. No niestety, wiedźmin Geralt ma dwa miecze, ale ani jednej deskorolki.

Co ciekawe, ze ślizganiem wiąże się pewne osiągnięcie w grze. Można je zdobyć po wykonaniu takiego ślizgu przez co najmniej 10 metrów bez przerwy.

Oby do nagrania dotarli niektórzy deweloperzy np. z Activision. Gracze tęsknią za świetnymi grami z deskorolką w roli głównej! Może przydałoby się jakieś przywrócenie serii z Tonym Hawkiem lub Skate? Czekamy — tym bardziej że gdzieś na horyzoncie majaczy kolejna część serii Skate. To zdecydowanie inna rozgrywka niż w popularnych odsłonach w stylu Arcade ze znanym sportowcem, ale gra i tak ma wielu fanów. Mimo ponad 10 lat od premiery ostatniej odsłony jeszcze na PS3 i Xbox 360.