Mikrotransakcje w Cyberpunku i Wiedźminie? CD Projekt stawia sprawę jasno

W ostatnim czasie mikrotransakcje w grach to temat numer jeden. Wszystko za sprawą pewnej premiery i decyzji wydawcy, która spotkała się z dużym oburzeniem ze strony gracze. Ci zaczęli zastanawiać się, czy również inni twórcy pójdą śladami Capcomu. Jak myślicie, czy CD Projekt RED wprowadzi systemy wydawania kasy w grach takich, jak Wiedźmin albo Cyberpunk? Mamy odpowiedź.

Wiedźmin, Cyberpunk a Mikrotransakcje — to nie wyjdzie

Po premierze gry Dragon’s Dogma 2 gracze mocno się wkurzyli. I mieli do tego pełne prawo, jako że wydawca zdecydował się umieścić w grze całkiem zaawansowany system mikrotransakcji. Te pozwalały graczom zdobywać przedmioty znacząco ułatwiające rozgrywkę. Co gorsza, dostępu do systemu nie mieli recenzenci. Osoby testujące grę przed premierą nie wiedziały, że mikrotransakcje w ogóle znajdą się w grze.

Nie minęło wiele czasu, a tytuł zaczął być zasypywany negatywnymi komentarzami m.in. na Steamie. Rozgoryczeni gracze nie szczędzili grze gorzkich słów, domagając się od twórców zmiany podejścia do monetyzacji i tak przecież jednoosobowej produkcji. Szybko też pojawiły się pytania, czy to aby nie na pewno nowy trend w branży interaktywnej rozrywki. Czy inni twórcy również pójdą tym śladem? O potencjalne decyzje zapytano m.in. CD Projekt RED, czyli twórców serii Wiedźmin i Cyberpunk.

W rozmowie ze StockWatch.pl, Piotr Nielubowicz (dyrektor finansowy CDPR) jasno powiedział, że studio nie planuje dodawać do swoich singlowych gier systemu mikrotransakcji. Wiedźmin, Cyberpunk i inne projekty nie będą zachęcały do dodatkowych zakupów. Wyjątkiem mogą być jedynie gry wieloosobowe.

CD Projekt Red on microtransactions in their future games pic.twitter.com/pF2cTi7xPd — JuiceHead (@JuiceHead33) March 29, 2024

Czujecie się uspokojeni? Wychodzi na to, że gry dla jednego gracza od rodzimych twórców nie zostaną “wzbogacone” w kontrowersyjny system zarabiania. Oby pozostali wierni temu poglądowi!

Źródło: https://www.videogameschronicle.com/news/cyberpunk-witcher-studio-cd-projekt-doesnt-see-a-place-for-microtransactions-in-single-player-games/