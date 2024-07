Wiedźmin 4 na Nintendo Switch 2? CD Projekt RED opublikowało ciekawe ogłoszenie

Całkiem możliwe, że studio CD Projekt RED szykuje się do ekspansji na nowe konsole. W sieci pojawiło się ciekawe ogłoszenie o pracę, w którym deweloper poszukuje osoby zajmującej się kwestiami licencyjnymi i prawnymi dotyczącymi m.in. sprzętów japońskiego Nintendo. Czyżby polska firma szykowała się do stworzenia nowych portów, a może i wydania gry Wiedźmin 4 na kolejnego Switcha?

Wiedźmin 4 na Switcha? CD Projekt RED szuka ludzi

W sieci pojawiła się oferta pracy na stanowisko starszego analityka ds. zapewnienia zgodności z przepisami, opublikowane przez studio CD Projekt RED. To sugeruje nam, że firma poszukuje ludzi odpowiedzialnych za prawne przygotowanie gry do debiutu na danej platformie, również tej od Nintendo. Co konkretnie oznacza to dla graczy? Jak łatwo się domyślić, w grę wchodzi przygotowywanie portów produkcji rodzimego studia na konsole japońskiego giganta.

Jest to jednak raczej pieśń przyszłości, bo obecnie znane nam projekty na pewno nie trafią na obecną już konsolę Nintendo Switch. Nie ma co liczyć na rychły debiut mobilnej wersji Cyberpunk 2077 – co innego, jednak gdy na rynku pojawi się nowe wcielenie sprzętu. Wówczas możliwe, że ponownie zobaczymy rodzimą produkcję w nowym wydaniu. Tak było choćby z trzecim Wiedźminem, który w końcu dość nieźle zadebiutował na Nintendo Switch. Czy podobny los czeka grę Wiedźmin 4, tym razem na nowej konsoli od wielkiego N?

Nowy Switch ma być o wiele mocniejszą konsolą. Ma nie odbiegać aż tak od standardów “dużych sprzętów”. To pozwala nam twierdzić, że konsola będzie w stanie lepiej konkurować z rywalami pod względem mocy. Tym samym duzi twórcy z pewnością będą zainteresowani wydawaniem swoich gier na ten sprzęt. Nowy Cyberpunk, nowy Wiesiek i wszystko to mobilnie. Brzmi jak marzenie, ale jest jak najbardziej realne! Pozostaje nam wypatrywać kolejnych wieści od CDPR.

Źródło: gamerant.com