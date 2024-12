Chociaż Alan Wake 2 okazał się być produkcją genialną, to nie wystarczyło to do osiągnięcia zadowalającej sprzedaży. Twórcy na rok po premierze potwierdzili, że gra się jeszcze nie zwróciła. Mimo wszystko Remedy nadal ma w planach przygotowywanie kolejnych gier i rozwijanie bodaj najbardziej pokręconego i ekscytującego uniwersum w grach wideo.

Alan Wake 2 się nie sprzedał? To żaden problem

Na mniej więcej rok po premierze gry Alan Wake 2 na jaw wyszło, jak słabą sprzedaż zaliczyła ta, co by nie mówić, genialna produkcja. Milion egzemplarzy z hakiem to zdecydowanie za mało, aby produkcja tych rozmiarów mogła się zwrócić. Studio nie zarobiło, a wręcz jest, póki co stratne. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Na pewno czasowa wyłączność na PC dla Epic Games Store, czy choćby brak fizycznej dystrybucji wydań konsolowych. Dla niektórych brak pudełka okazał się wystarczającym powodem, aby po tytuł nie sięgnąć.

Dla Remedy Entertainment to jednak nie problem, bo w planach i tak jest dalsze rozwijanie uniwersum. Jak przyznał Sam Lake, dopiero się rozkręcają, a prawdziwe Remedy Connected Universe dopiero się rozpocznie:

Czuję, że dopiero zaczynamy, więc myślę, że za wcześnie, aby mówić o zakończeniu. Uwielbiam łączyć te rzeczy. Uwielbiam pogłębiać je i rozszerzać historię. Naprawdę wydaje się, że to okazja, aby wykorzystać wątki, które tam umieściliśmy, rozwinąć je i rozważyć różne pomysły. To naprawdę ekscytujące. Z naszego punktu widzenia każda gra musi być przyjemna sama w sobie i stać na własnych nogach. Ale dla naszych fanów, dla osób, które grały w inne gry Remedy, chcemy umieścić wiele treści do odkrycia w ramach trwającej historii uniwersum. Ponadto mamy nadzieję, że teraz istnieje uniwersum i katalog gier, które będziemy rozszerzać w miarę postępów, miejmy nadzieję, że ktoś, kto gra w swoją pierwszą grę Remedy, będzie mógł kontynuować rozgrywkę w uniwersum i sprawdzić również inne gry, i zanurzyć się głębiej w tę króliczą norę. – powiedział Lake w rozmowie z Gaming Bolt.

Obecnie studio ma ręce pełne roboty. Poza projektem sieciowym, deweloperzy tworzą Control 2, a także wyczekiwany remake Maxa Payne’a.

Źródło: gamingbolt.com