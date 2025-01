Weźcie udział w powstawaniu Wiedźmina 4. Możecie zostać jedną z postaci

Nie jest to niestety „zabawa” dla każdego, bo już teraz najwyższa kwota na aukcji przekracza 27 tysięcy złotych, a do końca zostało całe… 11 dni. Także powodzenia, jeśli ktoś faktycznie walczy o jej wygranie! Rywalizacja na sam koniec może być zacięta!

CD Projekt RED, Wiedźmin 4 i WOŚP

Choć wydarzenia z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już się odbyły, sporo internetowych aukcji trwa nadal. Biorą w nich udział celebryci czy gwiazdy (oferując m.in. kolację czy spacer), a także i firmy, w tym kluczowa firma polskiego przemysłu gamingowego, CD Projekt RED. To właśnie w tym studiu powstaje obecnie Wiedźmin 4, jedna z najlepiej zapowiadających się gier RPG przyszłych lat.

Jeśli natomiast nie możecie doczekać się premiery (jak chyba każdy…), jest pewien sposób, jak sobie pomóc. Pojawiła się przecież opcja wystąpienia w grze, jako część nowych przygód Ciri. Możecie użyczyć swoich ruchów, aby sportretować jedną z postaci! Weźmiecie udział w sesji motion-capture i przyłożycie swoją rękę do tego, co za kilka lat przeżyją gracze na całym świecie.

Weź udział w wyjątkowej sesji motion-capture do Wiedźmina 4 i zostań częścią przygód Ciri w powstającej grze CD PROJEKT RED! Podczas nagrań towarzyszyć Ci będą profesjonalni aktorzy, którzy wspólnie z ekipą CDPR zdradzą tajniki nagrań i krok po kroku wprowadzą Cię w świat tworzenia animacji. Oprócz niezapomnianych wrażeń, odwiedzisz nasze studio, dostaniesz unikalny prezent, a co najważniejsze – Twoje ruchy posłużą do stworzenia animacji postaci w nowym Wiedźminie! – opisuje CD Projekt RED

Co ciekawe, podobna aukcja miała miejsce rok temu. Wygląda więc na to, że na swojej drodze jako Ciri spotkamy co najmniej dwie postacie, w których wcielili się fani. Pytanie tylko, czy wygranemu trafi się jakiś nowy wiedźmin, czy może… biedna p********* piechota.

Źródło: Allegro