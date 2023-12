CD Projekt RED zrobi z Wiedźmina 4 grę dla „nowicjuszy”

Choć Wiedźmin 4 to jeszcze odległa perspektywa, pisaliśmy niedawno, że prace nad grą idą pełną parą. Obecnie nad nowym Wieśkiem pracuje niemal połowa wszystkich deweloperów w studiu. Znając CD Projekt RED, fani uniwersum nie będą zawiedzeni, lecz co z nowymi osobami, które wcześniej nie interesowały się polską marką? Jak wynika z ostatnich wypowiedzi dyrektora gry Sebastiana Kalemby, nie będziemy musieli znać poprzednich części, by rozsmakować się w nadchodzącej odsłonie.

Wiedźmin 4 dobrym startem dla „nowicjuszy”

Sebastian Kalemba przyznał w niedawnym wywiadzie dla serwisu Lega Nerd, że CD Projekt RED ma świadomość czasu, jaki upłynął pomiędzy poprzednimi grami o Wiedźminie, a nadchodzącym tytułem, którego premiera nastąpi dopiero za „kilka lat”. Dlatego deweloper planuje tak skonstruować grę, by zadowoliła zarówno starych wyjadaczy, jak i nowicjuszy.

Chcemy podążać w tym samym kierunku, który obraliśmy, ale nie chcemy grać w tę samą grę. To oczywiste, że musimy spróbować zadowolić nową publiczność. Nie możemy obierać jako odbiorców jedynie osób, które poznały sagę. Musimy także stworzyć nową społeczność i myślę, że [Wiedźmin 4] to doskonały punkt wyjścia dla wielu graczy.

Nie znaczy to, że nowy Wiedźmin oderwie się od kontynuowania ważnych wątków uniwersum. To pozostanie, lecz jednocześnie deweloper chce wprowadzać innowacje w taki sposób, by czwarta część gry zdobyła nowicjuszy. Jesteśmy ciekawi, jak się za to zabiorą.