Ciężko opisać, jak bardzo Wiedźmin 4 jest produkcją wyczekiwaną, a jednocześnie taką, o której wiemy relatywnie niewiele. Co ciekawe, w jednym z ostatnich podcastów, w których wziął udział Paweł Sasko z CD Projekt RED, wyszło na jaw to, w jakim stanie znajduje się tytuł. Okazuje się, że produkcja ta jest na znacznie bardziej zaawansowanym etapie, niż pozostałe gry polskiego dewelopera. Czyżby tytuł wyszedł szybciej, niż inne zaplanowane gry?

Wiedźmin 4 w zaawansowanej fazie produkcji

Nad czym obecnie pracuje CD Projekt RED? Studio wywowdzące się z Polski ma ręce pełne roboty, a w zasadzie to jego deweloperzy, którzy obecnie rozsiani są w kilku miejscach świata. Tak naprawdę projekty studia można by zebrać w trzech mianownikach. Są nimi:

Wiedźmin 4

Cyberpunk 2

Remake Wiedźmina 1

Wszystkie z gier budzą ogromne emocje i zainteresowanie, bo kontynuacja wiedźmińskiej sagi to coś, na co czeka cały growy świat, drugi Cyberpunk na pewno będzie genialnym doświadczeniem, a remake “jedynki” powinien pojawić się już dawno temu. Chociaż nie otrzymaliśmy w ostatnim czasie nowych informacji na temat którejś z wiedźmińskich gier, to pewnym ciekawym szczegółem podzielił się Paweł Sasko z CDPR. W jednym z podcastów wypowiedział się na temat stanu produkcji Wiedźmina 4.

O co chodzi? Na łamach podcastu Flow Games, Sasko wyznał, że spośród wszystkich gier opracowywanych przez CPDR, to właśnie czwarty Wiedźmin jest na najbardziej zaawansowanym etapie produkcji. Nie mamy oczywiście pojęcia, czy jest to “na dwa lata do premiery”, czy może “zagramy za pół dekady”. Tak czy inaczej, wychodzi na to, że jest mu bliżej do wydania, niż np. kolejnemu Cyberpunkowi.

Zobacz też: Ta konsola wkrótce stanie się klasykiem

To niestety tyle. Współtwórca z CD Projekt RED nie ośmielił się zdradzić jakichkolwiek innych szczegółów. Nie powiedział nic na temat rozgrywki, fabuły czy choćby mechanik. Nadal pozostaje nam czekać z niecierpliwością na nowe informacje dotyczące gry.

Źródło: gamesradar.com