Wiedźmin 3 i ukryte zakończenie? Zobacz usuniętą scenę z kultowej gry CD Projekt RED

Od premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon minęło już ponad 9 lat. Mimo to, tytuł ten nadal potrafi zaskakiwać, a gracze wciąż znajdują w nim coś nowego. Tym razem udało im się dokopać do ukrytej sceny w zakończeniu gry. Co istotne, krótkie wideo znacząco zmienia wydźwięk zakończenia i tego, jak zamknięto historię Geralta i Ciri. Już teraz możecie zobaczyć to na wideo.

Wiedźmin 3 ma ukrytą scenę. Oto ona

Na wstępie muszę was ostrzec przed spoilerami. Jeżeli nie ukończyliście jeszcze trzeciego Wiedźmina, to lepiej odpuśćcie ten tekst — wszystko po to, aby nie psuć sobie zakończenia gry. Dobra, zostali tylko odporni na spoilery? To zaczynamy.

Gra Wiedźmin 3: Dziki Gon posiada 3 główne zakończenia, które przyjęto się określać mianem dobrego, neutralnego i złego. Neutralne zakłada objęcie przez Ciri “posady” cesarzowej Nilfgaardu, złe natomiast sprawia, że kobieta znika — a być może nawet i ginie, choć do końca nie wiadomo. W dobrym zakończeniu Ciri zostaje wiedźminką. I to właśnie tego finału dotyczy scena, którą deweloperzy ostatecznie wycięli z gry.

W oficjalnej wersji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, na samym końcu Geralt wręcza Ciri srebrny miecz, a ta chowa go i kwituje to słowami “pora go wypróbować”. Tymczasem gracze odkryli inny sposób rozegrania tego dialogu.

Całe nagranie “ukrytej” sceny zobaczycie poniżej:

Po otrzymaniu miecza Ciri słyszy od Geralta, że Yennefer lub Triss (to zależy od naszych wyborów) czeka na nich w Ellander. Świeżo upieczona wiedźminka oznajmia, że droga nie zajmie im długo, sugerując, że zaraz rozpoczną podróż.

I jest to zakończenie o zupełnie innym wydźwięku niż te, które finalnie trafiło do gry. A przynajmniej można tak sądzić, bo wizja podróży sprawia, że twórcy chcieli nam zasugerować już wtedy w 2015 roku kontynuację gry. I to w konkretnej lokacji.

Zakończenie usunięte z gry zostało odkryte za sprawą narzędzia REDkit — mod dodający je do gry znajdziecie tutaj.

Źródło: YouTube