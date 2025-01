Najsłabszy element Wiedźmina 3 teraz zachwyca? Mod, bez którego nie da się obejść

Wyszła najnowsza wersja ciekawego moda do gry Wiedźmin 3. Zdaniem wielu, poprawia ona najsłabszy element gry, czyli system walki.

Personalnie nie zrozumiem tych, którzy narzekają na system walki w Wiedźminie. Jasne, nigdy nie był szczególnie imponujący, ale jednocześnie daleko mu było do czegoś “słabego”. Wśród wielu osób dominuje jednak postrzeganie, że i owszem – to najsłabszy element całej tej przygody. Da się nawet znaleźć opinie, że wiele osób odbiło się od tej wybitnej produkcji właśnie przez problemy z walką.

Wiedźmin 3, ale to Sekiro

Remedium wydaje się więc najnowsza wersja modyfikacji Sekiro Gervant, działająca także z next-genową wersją produkcji. Autor modyfikacji zainspirował się kultowym już Sekiro, aby nieco utrudnić robotę graczowi, jednocześnie zbliżając pojedynki do tych właśnie z dzieła From Software. Tyczy się to przede wszystkim mechaniki parowania.

Teraz Geralt ma mniej czasu na wykonanie parowania i wyprowadzenia kontry. Wcześniej faktycznie były to aż 24 klatki (w przypadku gry w 60 fpsach), ale teraz mamy na to jedynie 18 klatek. Jest więc nieco bardziej wymagająco. Łatwiej jest potencjalnie z blokowaniem strzał. Teraz można to robić bez specjalnego skilla, lecz trzeba uważać na wskaźnik staminy. Gracze mogą również blokować każdy ludzki atak, a autor wyeliminował błąd z parowaniem ciosów w trakcie uniku.

Aby zainstalować modyfikację, należy wrzucić folder z jej zawartością do folderu “Mods”. Jeśli wystąpią problemy z innymi modami, polecam skorzystać z aplikacji Script Merger lub Script Merger FAE. Sprawdźcie też inne mody do Wiedźmina 3!

