Wiedźmin 3 dostał 12 nowych romansów do zainstalowania za darmo

Wiedźmin 3 doczekał się kolejnego fanowskiego dodatku, który pozwala Geraltowi wchodzić w miłosne interakcje z wieloma dziewczynami uniwersum.

Jednym z najnowszych modów do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon jest projekt „romance Anarietta and Vivienne plus2 – MCME add-on„. Pozwala on, dzięki prostej konsoli poleceń, romansować z kolejnymi bohaterkami. Łącznie mamy do wyboru 12 postaci NPC, w tym Annę Henriettę, Vivienne, Ves, Salmę, a nawet… sukkuba.

Jak zacząć nowy romans w Wiedźmin 3: Dziki Gon?

Instalacja moda nie jest zbyt prosta, lecz na stronie projektu wszystko dokładnie opisano. Kiedy uporamy się z plikami, podczas gry będziemy mogli „przywołać” kilka z dwunastu postaci (inne znajdziemy w wyznaczonych miejscach). Wybierzemy przy tym strój dla dziewczyny lub pozostawimy ją bez ubrania. Następnie możemy rozpocząć rozmowę i wybierając kolejne dialogi doprowadzić do romantycznych igraszek. Autor moda zaprezentował przywoływanie dziewczyn na filmiku, który znajdziecie wraz z linkiem do pobrania plików na drugiej podstronie newsa.

Przypomnę jeszcze, że to nie pierwsze nowe romanse, które zostały dodane do gry Wiedźmin 3. W tym roku pisaliśmy już o dwóch innych podobnych modach. Pierwszy z nich dodaje do przygody Białego Wilka nowe zadanie fabularne z romansem w Białym Sadzie. Drugi pozwala nam przeżywać miłosne uniesienia w towarzystwie Tomiry.

W przypadku opisywanego dzisiaj moda, nie dostajemy niestety dodatkowej historii w postaci choćby małego questa. Część dziewczyn możemy spawnować w dowolnym miejscu i czasie, a żeby wejść w interakcje z innymi, należy udać się do odpowiedniej lokacji. Wszystko znajdziecie w opisie modyfikacji.

