Wiedźmin 3 i 24 postaci jeszcze piękniejszych. Oglądajcie i pobierajcie

Sezon na mody do Wiedźmina 3 szybko się nie skończy. Tym razem możemy pobrać paczkę nowych tekstur dla ponad dwudziestu bohaterów. Czyli Wiedźmin 3 nadal pięknieje.

Ponieważ Wiedźmin 3 wciąż kręci moderów oraz graczy, staramy się podrzucać Wam co ciekawsze projekty. Zatem przeglądając najnowsze mody do gry z Białym Wilkiem natknąłem się na Natural Complexions. Projekt jest całkiem świeży i już widać, że spodobał się fanom Dzikiego Gonu. Ci chętnie pobierają i komentują, chwaląc pracę modera.

Wiedźmin 3 – nowe tekstury dla bohaterów

Natural Complexions to paczuszka tekstur dla 24 postaci, wśród których jest Ciri, Shani, Keira, Triss czy Yennefer. Pełna lista prezentuje się następująco:

Takie dziewczyny dostają nowe tekstury:

Anna-Henrietta Birna Cerys Ciri Corine Edna and Rosa Filippa Fringilla Iris Keira Margaritta Oriana Priscilla Shani Syanna Tamara Triss Vivienne Yennefer

Nowe tekstury dla męskich postaci:

Dettlaff Hjalmar Olgierd Svanrige Regis

Z pewnością zainteresuje Was to, że autor moda udostępnił screeny prezentujące odświeżone twarze. Część z nich prezentujemy poniżej, resztę znajdziecie na stronie, skąd można pobrać moda.

Vivienne

Olgierd

Hjalmar

Yennefer

Ciri

Regis

Anna-Henrietta

Keira

Cerys

Zatem wiecie już, czego spodziewać się po modzie Natural Complexions. Jeśli chcecie się w niego zaopatrzyć, powinniście uderzać pod ten adres, gdzie czekają pliki do pobrania. Nie przestraszcie się, że jest ich aż 27. Po prostu moder pozwala pobrać każdą postać z osobna, albo tylko paczkę z teksturami dla kobiet, albo tylko dla mężczyzn. Mamy wybór.

Autor projektu wspomina również, że przy jednej postaci występuje poważny błąd. [UWAGA – DUŻY SPOILER W AKAPICIE PONIŻEJ]

Chodzi o Regisa. W wyniku błędu, podczas niektórych scen zmiany jego postaci z człowieka w wampira lub odwrotnie, jego twarz staje się niewidoczna (przezroczysta) i pojawia się ponownie dopiero po kolejnym przerywniku / dialogu. Regis jest jednak do pobrania jedynie jako osobny plik, zatem możemy po prostu nie pobierać tekstur dla tej postaci.

No i na koniec instalacja. Wystarczy pobrać interesujące nas pliki i wypakować do do folderu Wiedźmin 3 Dziki Gon \ Mods, zatem jest to bardzo proste.

