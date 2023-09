Wiedźmin 3 otrzymał ciekawe zmiany dla Filippy Eilhart

To kolejny projekt, który dotyczy lubianej przez wielu graczy Filippy Eilhart z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Dziewczyna doczekała się nowego moda zmieniającego jej wygląd.

Choć Filippa Eilhart nie jest ani pierwszą, ani drugoplanową postacią w grze Wiedźmin 3, to jakoś zaskarbiła sobie względy u osób tworzących mody. Właśnie pojawił się nowy projekt nazwany Lore Friendly Philippa Travel. Zatem jeśli darzysz sympatią tę postać, zobacz co zmienia programik.

Wiedźmin 3 z nowym wyglądem Filippy

Filippy to bez wątpienia bardzo atrakcyjna postać wiedźmińskiego uniwersum. Choć jeśli przeszliście Dziki Gon, zapewne pamiętacie, że wiało od niej chłodem. Według Jaskra, to kobieta bardzo niemiła, a to oznaczało, że słynny bard nawet nie myślał o tym, żeby składać jej jakiekolwiek propozycje romansu.

Pisałem już o modzie Filippy z nowym ciałem i w bieliźnie, pozbawioną opaski i paskudnych blizn. Był też mod poprawiający usta oraz cerę dziewczyny. Natomiast nowy projekt zajmuje się strojem oraz fryzurą postaci. Omawiany Lore Friendly Philippa Travel nadaje dziewczynie elegancki wygląd i „podróżny” strój. Całość prezentuje się naprawdę fantastycznie.

Mod jest dostępny pod tym adresem. Wystarczy pobrać pliki DLC i Mods (w jednej paczce) i umieścić je odpowiednio w folderach DLC oraz Mody.

Na drugiej podstronie screeny prezentujące nowy wygląd Filippy Eilhart.