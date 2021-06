Ofiary Geralta łączą swoje siły. Mod do Wiedźmin 3 jak z powiedzenia „Co dwie głowy to nie jedna”

Tym razem przychodzimy do Was ze świetną modyfikacją, która częściowo zmieni zachowanie trofeów w Wiedźmin 3: Dziki Gon. Jest to dobre udogodnienie szczególnie dla tych, którym gra wydaje się za trudna.

Standardowa wersja Wiedźmin 3: Dziki Gon pozwala wybrać maksymalnie jedno trofeum naraz, które będzie dawało nam w danym momencie bonusy do statystyk. Nie każdemu może się to podobać, dlatego powstała praca autorstwa moddera theft1210, która poprawia tę mechanikę. Od teraz jesteśmy w stanie korzystać ze wszystkich buffów jednocześnie, dlatego nie musimy już żonglować głowami naszych ofiar, by cieszyć się ich korzyściami. Warto nadmienić, że Jack-Of-All-Trophies to mod, który w znacznym stopniu ułatwi nam grę. Jeżeli uważacie, że jest dla Was za trudna, w ten sposób na pewno ją sobie uprzyjemnicie.

Jack-Of-All-Trophies możecie pobrać stąd.

Jeżeli brakuje Wam innych uprzyjemnień trzeciego Wiedźmina, to macie szczęście. Niedawno na przykład opisywaliśmy modyfikację, która ułatwi Wam etapy, kiedy to wcielamy się w Ciri. Dosłownie będzie robiła miazgę z przeciwników, niczym robił to Rambo w swoich filmach.

Co sądzicie o omawianym w newsie fanowskim dodatku? To dobra zmiana, czy może gra przestaje z nią być już jakkolwiek trudna? Naszym zdaniem jednak to pierwsze. Szczerze mówiąc, chcemy zdecydowanie więcej tego typu drobnych poprawek do trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii.