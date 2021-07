Geralt Remastered, czyli poprawiony Biały Wilk w modzie do Wiedźmina 3

Powstał mod kosmetyczny do Wiedźmin 3: Dziki Gon, który zmieni twarz Geralta. W dotychczasowej formie jest bardzo czerwona, co może nie wyglądać naturalnie.

Modyfikacja Geralt Remastered autorstwa Walteriusmaximus zmienia odpowiednio kolor skóry i blizn. Poprawia także brwi oraz oczy, dlatego możemy mówić o wielu różnicach. Efekty prac moddera możecie zobaczyć poniżej:

Co ciekawe, twórca wzorował się w swoim projekcie modelem CGI, który wykorzystano do stworzenia między innymi jednego z trailerów gry. Same brwi jednak zostały ręcznie przez niego przerysowane. Zastosowano do nich niestandardowe mapy wypukłości, dzięki czemu efekt końcowy prezentuje się jeszcze lepiej. Ta sama technologia dotyczy też ulepszonych blizn.

W mojej opinii całość prezentuje się naprawdę dobrze i cieszy mnie fakt, że ktoś nareszcie zwrócił na to uwagę. Grając w Wiedźmin 3: Dziki Gon wielokrotnie stwierdziłem, że coś mi nie odpowiada w standardowej twarzy Geralta. Na szczęście kolejny raz społeczność modderska przychodzi z pomocą, aby i temu zaradzić.

Geralt Remastered możecie pobrać stąd.

