Ładniejsze cutscenki w Wiedźmin 3 możliwe dzięki pewnej sztuczce z modyfikacji

Powstała specjalna modyfikacja do Wiedźmin 3: Dziki Gon, która w znacznym stopniu poprawi walory wizualne cutscenek. Wszystko dzięki prostemu trikowi, na który wpadł twórca.

Mod autorstwa Siddagra123 działa na zasadzie podbijania ustawień graficznych do maksimum podczas przerywników. Po ich zakończeniu jakość grafiki wraca do poprzedniego presetu. W związku z tym ilość klatek podczas „normalnej” rozgrywki nie zmieni się, aczkolwiek u części graczy w cutscenkach po instalacji tej modyfikacji FPS-y mogą spaść. Mimo to, nie powinno być to sporym kosztem dla wielu. W końcu zwykle wtedy bardziej graczom zależy na pięknych widokach niż na sporej ilości klatek na sekundę.

Poniżej możecie zobaczyć różnicę między grafiką bez zainstalowanego moda (po lewej) i z zainstalowanym Cutscenes Graphics Enhanced (po prawej). Szczególnie widać różnicę w cieniach pachą Geralta. Dobre oko wypatrzy też gładsze krawędzie modelu, co można zawdzięczać mocniejszemu antyaliasingowi.

Cutscenes Graphics Enhanced możecie pobrać stąd.

W ostatnim czasie poruszaliśmy też temat innych modyfikacji, w tym takich również związanych z polepszeniem grafiki w Wiedźmin 3: Dziki Gon. Słyszeliście może o HDRP NexGen? Więcej o nim przeczytacie w tym artykule. Gwarantuję Wam, że to jedno z najlepszych, fanowskich rozszerzeń tego typu.