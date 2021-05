Nie podoba Ci się strój Jaskra w trzecim Wiedźminie? Zainstaluj tego moda

Twórcy Wiedźmin 3: Dziki Gon dodali do gry masę dodatkowych strojów dla Geralta i jego przyjaciół. Niestety, ominęło to Jaskra, przez co całą przygodę posiada on tylko w jedno ubranie. Na szczęście i w tym przypadku scena moderska przychodzi ze świetnym rozwiązaniem.

Powstała modyfikacja, która dodaje do produkcji kostium znany z drugiej części. Bez wątpienia nasz towarzysz w tej kreacji prezentuje się znakomicie. W tym odzieniu będzie się idealnie komponował obok Priscilli, która posiada bardzo podobne szaty.

Poniżej zobaczycie ukochanego grajka w nowym stroju w pełnej okazałości. Nie wiem jak Wam, ale mi się zdecydowanie bardziej podoba ten ubiór. Jaskrawy, różowy kostium z Wiedźmin 3: Dziki Gon nie do końca pasował mi stylistycznie do naszego bohatera.

Warto wspomnieć, że autor ostrzega przed instalacją innych modyfikacji zmieniających wygląd Jaskra. Według niego może to być szczególnie niemożliwe przy dodatkach, które wykorzystują nowe modele twarzy. Każda inna, mniejsza zmiana wyglądu nie powinna tutaj powodować niedogodności, dlatego nie macie czego się obawiać.

Modyfikację możecie pobrać stąd.

Bez wątpienia mod ten przyda się każdemu, kto chciałby odświeżyć widoki towarzyszące nam przy przechodzeniu gry. Jeżeli chcecie, by produkcja miała jeszcze więcej wodotrysków graficznych, możecie zainteresować się także modem na poprawę grafiki. Na pewno Jaskier i wtedy będzie prezentował się jeszcze lepiej.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.