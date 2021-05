Prezentacja Wiedźmina 3 NextGen. Najlepszy mod graficzny jeszcze lepszy

Nasz rodak stworzył jednego z najbardziej docenianych modów odświeżających grafikę w Wiedźmin 3: Dziki Gon. Pochwalił się on postępem swoich prac nad ulepszeniem modyfikacji tak, aby dawała nam wrażenia na miarę Xbox Series X i PS5.

Wśród społeczności moderskiej bardzo popularny jest twórca wielu modyfikacji graficznych – Halk Hogan (nie mylić ze znanym wrestlerem). Od wielu lat rozwija modyfikację The Witcher 3 HD Reworked Project. W ostatnich miesiącach podjął się prac nad edycją NextGen, która ma podnieść poziom grafiki do możliwości dających nam przez konsole obecnej generacji.

Autor skupił się na ulepszeniu tekstur, jakości modeli i pozbyciu się niedoróbek wizualnych pozostawionych przez twórców gry. Jak możecie zobaczyć na powyższym filmie, efekty są naprawdę imponujące.

Warto wspomnieć, że sam mod wspiera także lokacje znane z dodatków, ale nieposiadanie ich nie przeszkodzi nam w instalacji. W przypadku wielu innych modyfikacji może to być przeszkodą, ale na szczęście w tym przypadku tak nie jest.

W związku z postępem jego prac skontaktowało się z nim nawet samo CD Projekt RED w celu nawiązania współpracy. Moder jednak nie chciał jeszcze na razie zdradzać zbyt wiele szczegółów na tak wczesnym etapie.

Co prawda NextGen nie zostało jeszcze udostępnione do pobrania, jednakże powinna to być tylko kwestia czasu. Na ten moment „zwykłe” HDRP i tak świetnie sobie radzi. Dla każdego, kto chciałby wycisnąć jeszcze trochę wodotrysków graficznych z Wiedźmin 3: Dziki Gon bardzo polecamy instalację moda.

Modyfikację możecie pobrać stąd.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.