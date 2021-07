Pierwsze recenzje Watch Dogs Legion – Bloodline. Gracze zachwyceni; sypią się dziesiątki

W internecie pojawiają się pierwsze opinie na temat dodatku do Watch Dogs Legion. Fanom bardzo odpowiada powrót do korzeni.

Bloodline miało premierę 6 lipca. To fabularne DLC, którego akcja toczy się przed wydarzeniami z WD Legion. Do gry powracają starzy znajomi fanów serii – Aiden Pearce i Śruba. Teraz w internecie pojawiają się pierwsze recenzje dodatku. I jest bardzo dobrze – a przynajmniej według fanów.

Na razie w serwisie Metacritic.com można przeczytać wyłącznie o wersji pecetowej. I o ile krytycy są umiarkowanie zadowoleni (średnia ich ocen wynosi 73 procent – na podstawie 8 opinii), o tyle w przypadku not od graczy jest już dużo lepiej. Werbalizacja ich zachwytu sięga aktualnie 94 procent.

Watch Dogs Legion – Bloodline – opinie fanów

Generalnie posypały się dziesiątki. Jeden z użytkowników, którzy przyznali Bloodline maksymalną notę, pisze:

specjalnie stworzyłem tu konto, żeby napisać: warto było czekać!!! Dlaczego podstawa nie była tak dobra jak to DLC? Dlaczego??? Tak czy inaczej, gra jest w końcu warta uwagi. Nie wiem, dlaczego trwało to tak długo.

Inny internauta, którego zdaniem Bloodline także zasłużyło na 10, przyznaje:

porządny kawał DLC, tak jak się spodziewałem – bo teraz gra ma w końcu głównego bohatera/bohaterów. Co ważniejsze, Aiden powraca. Londyn jest wciąż nudny (niestety) i projekt miasta nadal pozostawia wiele do życzenia. (…) Ale przynajmniej teraz znajdziemy tu grywalne misje, przy których można się świetnie bawić – w przeciwieństwie do fabuły w Legion, która była okropna.

Inne opinie brzmią podobnie: generalnie największe atuty rozszerzenia to zdaniem fanów obecność głównego bohatera (i tym lepiej, że jest to Aiden) oraz historia i misje, które przywracają trójce klimat poprzednich odsłon.

Natomiast krytycy są bardziej zdystansowani. Co więcej, o ile graczom powrót do klimatu wcześniejszych części niezwykle odpowiada, o tyle recenzenci wskazują go jako… główne niedociągnięcie Bloodline. Zdaniem dziennikarzy dodatek zabiera to, co ma do zaoferowania podstawa.

Watch Dogs Legion zadebiutowało 29 października 2020, lądując na PC, PS4 i Xboksie One. Tytuł przenosi gracza do Londynu w niedalekiej przyszłości, gdy wszystko i wszyscy stanowią obiekt totalnej inwigilacji. Naszym zadaniem jest zbudowanie ruchu oporu, stawienie czoła władzy i odzyskanie miasta.