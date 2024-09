Warhammer 40K: Space Marine 2 – gigantyczny sukces gry na Steam. Świetny wynik na premierę

Świetny wynik Space Marine 2 na premierę

Niedawno informowaliśmy was o ocenach, jakie Space Marine 2 zebrało na premierę (o, tutaj!), a teraz przyszedł czas na wynik liczby graczy. W przypadku platformy Steam mówimy o dużym sukcesie. W momencie pisania tego tekstu na serwerach jest zameldowanych 140 tysięcy graczy, a peak, czyli szczyt popularności wyniósł aż 225 690 osób. To genialny wynik jak na markę, która wraca po tak wielu latach i nie należy do produkcji, o których w pierwszej kolejności marzyliśmy w kontekście tego roku.

Niespodzianka? Niekoniecznie — to po prostu bardzo dobra gra zarówno dla jednego gracza, jak i rozgrywki wieloosobowej online. Nie dziwią też pozytywne recenzje na Steam, w których tytuł jest przede wszystkim chwalony.

A co z mniej pozytywnymi opiniami? Gra nie jest oczywiście bez wad, na co uwagę zwróciła część użytkowników w recenzjach. Najczęściej narzekamy na krótka kampanię i niezbyt rozgarniętych towarzyszy sterowanych przez AI. Ostatecznie jednak gra zdecydowanie należy do kategorii “fun2play”, dzięki czemu możemy bez wątpliwości ruszyć do wspólnej zabawy online ze znajomymi. A to chyba w takiej produkcji najważniejsze, prawda?

