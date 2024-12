Henry Cavill oficjalnie rozpocznie serialowe uniwersum Warhammera 40,000 dla Amazona

Po porażce netfliksowego Wiedźmina Henry Cavill wybrał sobie nowy obiekt westchnień. Znany aktor od dawna jest wielkim fanem Warhammera 40,000, czego zresztą nigdy nie ukrywał.

Przyszłość serialowego uniwersum dzieł od Games Workshop stała pod znakiem zapytania. Ostatnie tygodnie były kluczowe dla rozmów między Games Workshop, Amazonem a Henrym Cavillem, który zobowiązał się wystąpić i poprowadzić całą tę eskapadę. Nie wiadomo było, czy przyniesie to jakikolwiek skutek, ale twórcy gier figurkowych w końcu potwierdzili oficjalnie, że się udało. Oznacza to tym samym, że WH40K doczeka się serialu i być może nawet czegoś więcej.

Cóż, oznacza to, że mamy teraz streszczenia i zamówienia na historie, które zamierzamy opowiedzieć… tak, powiedzieliśmy historie! Może i zajęło to rok, ale był to dobrze spędzony rok! I co za frajda – przeczesywanie ogromu uniwersum Warhammera 40,000, debatowanie nad postaciami, łukami fabularnymi i tematyczną ziarnistością, która leży u podstaw tego wszystkiego.

– czytamy w komunikacie Games Workshop