Henry Cavill wreszcie spełni swoje marzenie. Fani Warhammera mogą zacierać ręce

Henry Cavill miał ciężki rok. Po trzech sezonach i uwielbieniu fanów postanowił odejść z głównej roli wiedźmina Geralta z Rivii w serialu Netfliksa. Później wyrzucono go z DC Universe, powierzając rolę Supermana komuś innemu. Aktor starał się, aby choć jedno jego marzenie się ziściło. Wygląda na to, że to się właśnie stało.

Henry Cavill stworzy uniwersum Warhammer 40k w filmowej wersji

Games Workshop przekazało wieści, na które fani Warhammer 40k mogli czekać od bardzo, ale to bardzo dawna. Dotychczas mało popularne na poletku filmów i seriali uniwersum doczeka się prawdziwej ekspansji. Właściciele IP sfinalizowali umowę z Amazon Studios na stworzenie czegoś na wzór „kinowego uniwersum”, łączącego ze sobą filmy, seriale i inne media osadzone w realiach Warhammera 40,000.

Jeżeli się obawiacie, to nie macie raczej czego. Na czele projektu w postaci producenta wykonawczego stoi właśnie Henry Cavill. Aktor jest wielkim fanem marki; wielkrotnie w wywiadach wyjaśniał swoją miłość do Warhammera, w trakcie pandemii COVID malował nałogowo figurki i od lat powtarzał, że chętnie zagrałby w jakiejś filmowej produkcji spod tego szyldu. O jego roli na razie nic nie wiemy. Zgromadził za to wokół siebie grupę doświadczonych scenarzystów, którzy nie mogą się doczekać, aby powołać pierwsze projekty do życia.

Teraz nadchodzi zabawna część: dopracowanie wszystkich kreatywnych szczegółów z naszymi partnerami i przygotowanie pierwszego scenariusza do produkcji. Jakie historie Warhammera 40,000 powinniśmy opowiedzieć najpierw? Powinniśmy zacząć od filmu czy serialu? Jedno i drugie?! Wszystko, co możemy powiedzieć w tej chwili, to to, że elitarny zespół scenarzystów, z których każdy ma własną pasję do Warhammera, jest w trakcie gromadzenia, aby pomóc przenieść na ekran scenerię i postacie, które kochacie. Ta znakomita grupa będzie wspierana przez Henry’ego Cavilla, który jest gotowy zająć swoje miejsce jako producent wykonawczy – wnosząc do projektu swoje pióro, miecz i/lub włócznię. – czytamy w komunikacie na blogu firmy

Games Workshop ostudza jednak fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. „Nie jest niczym niezwykłym, że od tego momentu projekty trwają od dwóch do trzech lat, zanim coś pojawi się na ekranie” – wyjaśnia firma w poście. Niemniej wszystko idzie dobrze, a nowe aktualizacje pojawią się od razu, jak tylko staną się pewnikiem.